Die Scorpions aus Hannover (Niedersachsen) haben mit ihrer Musik die internationale Rock-Welt erobert. Der Fotograf Marc Theiß hat die Band viele Jahre begleitet und stellt nun unter anderem das wohl größte Konzert-Foto-Mosaik der Welt in Hannover aus. Die Fotografien auf einer Fläche von 100 Quadratmetern können ab Montag in der Ausstellung „My World of Music – Pixel of Rock” im Peppermint Pavillon angeschaut werden. Noch bis zum 31. Mai steht das Kunstwerk hier, danach sollen über 1.000 Stücke des Foto-Mosaiks an Interessierte verkauft werden.
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