An einem Gymnasium in St. Leon-Rot in Baden-Württemberg kam es am Donnerstagvormittag zu einer schrecklichen Gewalttat: Eine 18-jährige Schülerin wurde von einem gleichaltrigen Mann erstochen. Der Täter floh mit dem Auto und wurde in Seesen (Niedersachsen) festgenommen, nachdem er dort in einem Gewerbegebiet in den Gegenverkehr gefahren war und einen Unfall mit einem anderen Pkw verursacht hatte. Der 18-Jährige wurde am Freitag in Heidelberg dem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt wegen Mordverdachts in der JVA.