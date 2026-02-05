Königin Silvia von Schweden hat am heutigen Donnerstag Flensburg besucht. Die Königin hat deutsche Wurzeln und ist in Flensburg seit vielen Jahren stark mit ihren Stiftungen engagiert. Vor rund 30 Jahren gründete Königin Silvia die Stiftung Silviahemmet (auf Deutsch: Silvia-Heim). Ziel der Stiftung ist es, Wissen über Demenzerkrankungen zu verbreiten – eine Herzensangelegenheit für die Königin, denn ihre Mutter Alice war selbst an Demenz erkrankt. Auch am morgigen Tag wird Königin Silvia noch in Flensburg zu Gast sein. Dann besucht sie das Childhood-Haus, eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben.

SAT.1 REGIONAL-Redakteur Christian Kwoczek hat mit dem Adelsexperten Jürgen Worlitz über den königlichen Besuch gesprochen.