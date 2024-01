Oscars 2024: Hamburger Film „Das Lehrerzimmer“ nominiert

Fünf Lolas beim Deutschen Filmpreis, zwei Nominierungen für den Europäischen Filmpreis – und jetzt die Chance auf einen Oscar: Der Film „Das Lehrerzimmer“ von Regisseur İlker Çatak ist einer von vier Filmen, die eine Nominierung in der Kategorie „Bester internationaler Film“ erhalten haben, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag bekannt gab. Das Drama wurde komplett in Hamburg gedreht, die Hauptrolle spielt Leonie Benesch.

In „Das Lehrerzimmer“ schlüpft Leonie Benesch in die Rolle einer Hamburger Lehrerin. Als eines Tages einer ihrer Schüler des Diebstahls verdächtigt wird, beschließt sie, der Sache persönlich nachzugehen – und droht an ihren Idealen und dem System Schule zu zerbrechen. Der Film von Hamburg Media School-Absolvent İlker Çatak ist komplett in Hamburg gedreht worden und feierte seine Weltpremiere auf der Berlinale 2023. Das Drehbuch schrieb Çatak zusammen mit Johannes Duncker. Die MOIN Filmförderung hat das Projekt mit 390.000 Euro unterstützt. Regisseur İlker Çatak konnte 2015 bereits erste Oscar-Luft schnuppern. Mit seinem HMS-Abschlussfilm „Sadakat“ gewann er damals den „Studierenden-Oscar“ in Gold.

Die 96. Oscar-Verleihung findet am 10. März 2024 in Los Angeles statt.

SAT.1 REGIONAL/Ulrike Körner PR/Hamburger Senat