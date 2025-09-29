Was Bio kann und wie die Zukunft des Ökolandbaus aussieht, soll die erste Öko-Aktionswoche in Schleswig-Holstein zeigen. Landwirt:innen und Verbraucher:innen können sich auf Fachveranstaltungen zu Pflanzenbau, Tierhaltung und Vermarktung austauschen. Das Motto lautet „Bio erleben. Regional entdecken. Zukunft gestalten.“ Auftakt war am Montag in den Holstenhallen in Neumünster.
