Beim Ninja Warrior Sport zählt jede Sekunde und jeder Griff – es wird gerannt, geklettert, gesprungen. In der Ninja-Fit-Halle in Hannover wird der Hindernisparcours zur echten Herausforderung. Die SAT.1 REGIONAL-Reporter Yannik Thiele und Uwe Willmann haben sich dort ein sportliches Duell geliefert – und zeigen, wie viel Kraft, Technik und Durchhaltevermögen es braucht, um als Ninja zu bestehen.
