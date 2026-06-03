Vom Müllwagen angefahren – 93-Jährige stirbt

Bremen (dpa/lni) –

Eine 93 Jahre alte Frau ist in Bremen von einem Müllwagen angefahren worden und wenig später gestorben. Der 42 Jahre alte Fahrer hielt im Stadtteil Vahr an, um mit seinen Kollegen Müll einzuladen, wie die Polizei mitteilte. Währenddessen überquerte die Seniorin die Straße vor dem Wagen. Aus zunächst noch ungeklärter Ursache erfasste der Fahrer sie beim Wiederanfahren mit dem Müllauto.

Die Polizei sucht nach dem Unfall am Dienstagmittag Zeugen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Hansestadt zur genauen Unfallursache dauern an.