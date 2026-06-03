Vier Verletzte bei Unfall im Kreis Segeberg

Groß Kummerfeld (dpa/lno) –

Bei einem Unfall im Kreis Segeberg mit drei Autos sind am Morgen mehrere Menschen verletzt worden. Aktuell gehe man von vier Verletzten aus, sagte ein Polizeisprecher. Zwei davon seien schwer, die anderen beiden leicht verletzt worden. Zu Alter und Geschlecht lagen zunächst keine Angaben vor.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet demnach ein Auto auf der Straße zwischen Klein Kummerfeld und Groß Kummerfeld in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Heck eines entgegenkommenden Autos. Dieses sei über einen Graben auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Zuvor hatten Medien berichtet.