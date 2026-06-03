Staat fordert knapp 300 Millionen Euro Corona-Hilfen zurück

Kiel (dpa/lno) –

Mehrere Jahre nach dem Ende der Corona-Pandemie kämpfen Unternehmen in Schleswig-Holstein noch immer mit den Folgen. Nach Angaben der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) sind im Norden aktuell noch immer Rückforderungen unterschiedlicher Hilfsprogramme in Höhe von insgesamt etwa 293 Millionen Euro offen. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet.

Allein an sogenannten Corona-Soforthilfen hat die IB.SH im Land ursprünglich rund 468 Millionen Euro ausgezahlt, wie eine Sprecherin sagte. Dahinter lagen insgesamt rund 56.000 Anträge. Bislang wurden rund 360 Millionen Euro von rund 46.000 Kundinnen und Kunden zurückgefordert. Das zweite Rückmeldeverfahren läuft noch.

Bislang wurden rund 200 Millionen Euro an Soforthilfen zurückgezahlt. Aktuell laufen noch rund 3.600 Widerspruchsverfahren. Bislang gab es 72 Klagen. Davon sind 45 Klageverfahren bereits abgeschlossen. Nach Angaben der IB.SH hatte keine der Klagen Erfolg.

Neustart- und Überbrückungshilfen

Darüber hinaus hat die Investitionsbank rund 60 Millionen Euro an sogenannten Neustarthilfen ausgezahlt. Im Nachgang forderte sie 22 Millionen Euro zurück. Die Hälfte davon (11 Millionen Euro) ist bereits zurückgezahlt.

Ursprünglich mehr als 1,7 Milliarden Euro hat die IB.SH an sogenannten Überbrückungs- sowie November- und Dezember-Hilfen ausgezahlt. «Die Rückforderungen belaufen sich auf knapp 184 Millionen Euro, davon stehen 122 Millionen Euro noch aus», sagte die Sprecherin. Es gebe Stundungsmöglichkeiten von bis zu 36 Monaten, die zusammen mit flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten dazu führten, dass Rückzahlungen über die kommen Jahre verteilt erfolgen könnten.