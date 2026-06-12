Unfall auf A1: Polizei sucht flüchtigen Lkw-Fahrer

12. Juni 2026 7:56
In der Nacht kommt es auf der A1 zu dem Unfall. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa
In der Nacht kommt es auf der A1 zu dem Unfall. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Barsbüttel (dpa/lno) –

Auf der A1 bei Barsbüttel ist ein Mensch bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren beide Fahrzeuge in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen zusammenstießen.

Durch den Zusammenstoß mit dem Lkw sei das Auto in die Mittelleitplanke geschleudert worden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos habe sich dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Lasters sei von der Unfallstelle geflohen und habe in der Nacht trotz Fahndung der Polizei nicht gefunden werden können, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260612-930-211693/1

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