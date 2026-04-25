Streit in Zug endet mit Pfefferspray und Festnahme

Northeim (dpa/lni) –

Ein qualmendes Handy hat in einem Zug in Northeim zu einem Polizeieinsatz geführt. Zwei 34 Jahre alte Männer seien auf der Strecke zwischen Hannover und Göttingen in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei zerstörte einer der beiden das Handy des anderen, das daraufhin anfing zu qualmen und unter einen Sitz geworfen wurde. Anschließend bedrohten und beleidigten sie das Zugpersonal.

Bei einem anschließenden Nothalt am Freitagabend im Bahnhof in Northeim stieg die Polizei in den Zug und sprach einen Platzverweis aus. Die beiden 34-Jährigen blieben jedoch trotzdem im Zug. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich einer der Männer, versuchte seinen Bekannten zu befreien und griff die Beamten an. Dabei setzte die Polizei Pfefferspray gegen ihn ein. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Bekannter wurde zunächst auf eine Polizeiwache gebracht und anschließend entlassen.