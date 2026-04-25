Frau nach tödlichem Unfall im Bahnverkehr identifiziert

Grevesmühlen (dpa) –

Nach einem tödlichen Unfall im Bahnverkehr im Landkreis Nordwestmecklenburg hat die Polizei die Getötete identifiziert. Es handle sich um eine Frau, die in der Nähe des Unfallorts gewohnt und drei Hunde ausgeführt habe, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums in Rostock. Ein Regionalzug hatte die Frau und die Tiere in der Nacht zum vergangenen Samstag bei Grevesmühlen überfahren.

Die Polizei konnte die Frau nicht unmittelbar identifizieren, weil sie keinen Personalausweis mitgeführt hatte, wie der Polizeisprecher sagte. Der Regionalzug war zwischen Lübeck und Schwerin unterwegs. Über die Entwicklung in dem Fall hatte zuerst die «Ostsee-Zeitung» berichtet.