Bundeswehr-Konvois auf Straßen im Norden unterwegs

Zu einer Übung der Panzerbrigade 21 rollen mehrere Konvois der Bundeswehr am Wochenende in die Lüneburger Heide. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Torgelow/Bergen (dpa) –

Am Wochenende rollen Fahrzeuge der Bundeswehr von Mecklenburg-Vorpommern über Hamburg und Schleswig-Holstein zu einer Übung in Niedersachsen. Dabei kann es insbesondere auf Landstraßen zu Einschränkungen im Verkehr kommen, teilte ein Sprecher des Jägerbataillons 413 mit.

Auf den Autobahnen rechne man jedoch nicht mit Problemen. Die Fahrt beginnt in Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald und endet in Bergen im niedersächsischen Landkreis Celle. Die genaue Route wolle man nicht nennen, so der Sprecher.

Auch Fahrzeuge aus NRW und Hessen kommen nach Niedersachsen

Autofahrer werden gebeten, sich nicht zwischen die teilweise gepanzerten Fahrzeuge zu drängen. Vor allem Überholvorgänge auf den Landstraßen seien bei den Konvois mit rund 20 Fahrzeugen gefährlich.

Neben dem Jägerbataillon 413 aus Mecklenburg-Vorpommern bewegen sich auch weitere Bataillone der Panzerbrigade 21 aus Nordrhein-Westfalen und Hessen am Wochenende in die Lüneburger Heide. Auch am Sonntag sollen demnach noch vermehrt Einheiten der Bundeswehr auf den Straßen zu sehen sein.