Streit am Bahnhof Veddel legt S-Bahn-Verkehr zeitweise lahm

Auf dem S-Bahnhof Veddel war es zu einem Streit gekommen. (Symbolbild) picture alliance / dpa

Veddel (dpa/lno) –

Der Streit zwischen einem Mann und einer Frau auf dem S-Bahnhof Veddel ist am Mittag glimpflich ausgegangen. Wie die Bahnpolizei mitteilte, bestätigte sich der Verdacht, dass eine Person in das Gleisbett gestürzt und von einer einfahrenden S-Bahn erfasst worden sei, aber nicht. Dennoch war der Verkehr auf der Linie S3 zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Hammerbrook zeitweise eingestellt.

Nach Angaben der Bundespolizei waren die Frau und der Mann aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten. Das sei auf Videoaufnahmen zu sehen und von Zeugen bestätigt worden.

Der erste Verdacht, dass sie in das Gleisbett gestürzt sei, bestätigte sich nicht. Der S-Bahnzug wurde dennoch komplett untersucht – ohne Ergebnis. Ob die Frau irgendwelche Verletzungen davontrug, war zunächst nicht bekannt.