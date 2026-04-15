Polizei: Nordderby Werder gegen HSV Risikospiel

Bremen (dpa) –

Die Polizei stuft das brisante Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga wegen Erfahrungen aus vergangenen Begegnungen als Spiel mit erhöhtem Risiko ein. Die Bremer Einsatzkräfte erhalten deshalb Unterstützung aus Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen, Niedersachsen und der Bundespolizei, wie die Polizei Bremen mitteilte.

Verkehrseinschränkungen am Stadion

Fans müssen sich zudem auf Einschränkungen einstellen: Der Weg am Weserufer ist am Samstagnachmittag zur Partie ab 15.30 Uhr (Sky) etwa ab der Sankt-Jürgen-Straße bis zum Stadion für Heimfans gesperrt. Dazu werden in diesem Bereich Absperrgitter aufgebaut. Der Osterdeich wird für Autos zwischen Sielwall und Stader Straße etwa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt sein.

Die Polizei riet Heimfans, für die Anreise mehr Zeit einzuplanen und auf den öffentlichen Nahverkehr zurückzugreifen. Zudem empfahl die Behörde, keine Wertgegenstände in Autos im Stadionumfeld zu lassen, da diese während Fußballspielen häufig aufgebrochen würden.