Leipzig-Verteidiger Jäkel bleibt in Braunschweig

Braunschweig (dpa) –

Eintracht Braunschweig hat Innenverteidiger Frederik Jäkel fest an sich gebunden. Der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison nur von RB Leipzig ausgeliehen war, hat seinen Vertrag beim Erstligisten aufgelöst und sich bis zum 30. Juni 2028 an den Fußball-Zweitligisten gebunden. Wegen einer schweren Knieverletzung kam Jäkel in der abgelaufenen Spielzeit nur zu einem Kurzeinsatz im Trikot der Eintracht.

«Wir wissen, welche Qualität Frederik mitbringt, wenn er gesund und fit ist», sagte Braunschweigs Geschäftsführer Benjamin Kessel über den Abwehrspieler. «Den Weg zurück auf den Platz werden wir gemeinsam mit ihm sehr sorgfältig und verantwortungsbewusst gestalten. Für beide Seiten ist das eine große Chance.»