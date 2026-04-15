Knutzen verlängert in Flensburg und geht nach Schweden

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Rückraumspieler Thilo Knutzen um zwei Jahre verlängert. Damit das 21 Jahre alte und 2,13 Meter große Eigengewächs aber mehr Spielpraxis sammeln kann, wurde ein Leihgeschäft mit dem schwedischen Erstligisten HK Malmö vereinbart.

Knutzen gehört regelmäßig zum Kader der SG-Profis und kommt in der Saison 2025/26 auf bislang 21 Einsätze und 20 Tore. «Mit der Leihe nach Malmö schaffen wir für ihn die optimalen Voraussetzungen, um auf hohem Niveau noch mehr Spielpraxis zu sammeln und sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln», sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf.