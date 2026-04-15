Kampfmittelverdacht: Feuerwehr fliegt nach Neuwerk

Neuwerk (dpa) –

Wegen eines vermeintlichen Kampfmittelfunds sind zwei Mitarbeiter der Feuerwehr auf die zu Hamburg gehörende Insel Neuwerk geflogen worden. Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes wurden mit einem Polizeihubschrauber auf die im Wattenmeer gelegene Insel gebracht.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fund aber nicht um Munition oder andere gefährliche Stoffe handelte. Nach Angaben der Feuerwehr war es lediglich ein alter Ölfilter, der höchstwahrscheinlich illegal entsorgt wurde.