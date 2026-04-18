Hanna Plaß spricht Friesisch dank Wurzeln im Norden

Berlin/Detmold (dpa) –

Hanna Plaß (37), Hauptdarstellerin in der neuen ZDF-Krimireihe «Im Grunde Mord», spricht Friesisch. «Wir sind nach meiner Geburt von London nach Bayern gezogen. Aber meine Familie mütterlicherseits ist friesisch und meine Großmutter lebt da noch immer. Die Ferien habe ich immer in Nordfriesland verbracht», sagte die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur.

Und weil eh Englisch gesprochen worden sei, habe ihre Mutter mit den Kindern Friesisch gesprochen. «So haben wir auch diese Sprache erlernt. Im Alter zwischen null und drei, also in einer sehr prägenden Zeit, wurde immer Friesisch mit uns geredet. In den Ferien wollte ich ja auch mit den Cousins und Cousinen mitreden können.»