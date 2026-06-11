Getränkekisten und Trümmer blockieren A7 nach Auffahrunfall

Nach einem Unfall mit drei Sattelschleppern auf der Autobahn 7 bei Seesen ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Seesen (dpa/lni) –

Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Sattelzügen ist die Autobahn 7 zwischen Echte und Seesen in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Ein Lastwagenfahrer wurde verletzt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Auf der Fahrbahn verteilen sich demnach Getränkekisten, Flaschen und Trümmerteile. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Autobahnmeisterei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zunächst hatte es laut Polizei einen Fahrzeugbrand auf der A7 gegeben. Dadurch hatte sich ein Stau gebildet. Die drei Sattelschlepper waren dann am Stauende ineinander geprallt. Ein Lastwagen hatte Getränke geladen, ein anderer neue Fahrzeuge. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist noch unklar.