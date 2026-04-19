Elbtunnel und A7 wieder freigegeben

Hamburg (dpa) –

Die Vollsperrung der A7 und des Elbtunnels in Hamburg ist früher als geplant wieder aufgehoben worden. Das teilte die Autobahngesellschaft am Sonntagabend mit. Einzig die Auf- und Abfahrt auf die A7 bei Hamburg-Bahrenfeld in Richtung Norden bleibt laut Verkehrsleitzentrale noch bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt.

Seit Freitagabend um 22.00 Uhr war die Autobahn zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld sowohl in Richtung Flensburg als auch in Richtung Hannover voll gesperrt. Eigentlich sollte sie erst am Montagmorgen wieder freigegeben werden. Während der Sperrung wurden unter anderem die Lärmschutztunnel in Schnelsen und Stellingen weiter in die Tunnelzentrale in Othmarschen integriert und ein Software-Update eingespielt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Sämtliche Arbeiten sind demnach abgeschlossen worden.

Teilweise gab es Verkehrsbehinderungen

Wegen der Vollsperrung mussten Autofahrer im Raum Hamburg an diesem Wochenende Umwege und Behinderungen in Kauf nehmen. Am Samstag kam es laut Verkehrsleitzentrale zu Verzögerungen, vor allem auf den Umleitungsstrecken. Auf der A1 zwischen Billstedt und der Anschlussstelle Stillhorn kamen Autofahrer über sechs Kilometer nur langsam voran. Auch innerstädtisch wurde der Verkehr ausgebremst. Die Verzögerungen haben am Samstag laut Verkehrsleitzentrale aber nicht das vorhergesehene Ausmaß überschritten. In der Innenstadt sei die Verkehrslage am Samstag überdies durch zwei Demonstrationen zusätzlich belastet worden. Am Sonntag sei es ebenso auf einigen Umleitungsstrecken zu Verzögerungen gekommen.

Fünf weitere Vollsperrungen für 2026 angekündigt

Die Deges und die Autobahn GmbH haben fünf weitere Vollsperrungen der A7 in Hamburg für dieses Jahr angekündigt. Nur in einem Fall Ende Juni bleibt dabei der Elbtunnel befahrbar, dafür ist dann der Lärmschutztunnel in Schnelsen gesperrt. Seit Jahresbeginn war die Autobahn bereits an zwei Wochenenden im Februar und im März gesperrt gewesen.

Der Autobahnabschnitt zwischen Heimfeld und dem Dreieck Hamburg Nordwest wird auf acht Spuren verbreitert. Der Ausbau südlich des Elbtunnels soll im Herbst dieses Jahres fertig sein. Im Bereich Altona ist ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel im Bau, der bis Ende 2029 fertig werden soll.