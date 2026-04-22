Wolfsburg holt Ex-Spieler Rexhbecaj aus Augsburg zurück

Wolfsburg (dpa) –

Fußballprofi Elvis Rexhbecaj kehrt aus Augsburg zu seinem Jugendclub VfL Wolfsburg zurück. Nach vier Jahren beim Ligakonkurrenten schließt er sich zur kommenden Saison dem aktuell abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten an. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2030, teilten die Niedersachsen mit.

«Mit Elvis gewinnen wir einen Spieler zurück, der eng mit dem VfL Wolfsburg und der Stadt verbunden ist. Dass er sich in dieser sportlich schwierigen Phase zum VfL bekennt, freut uns umso mehr», wurde Sportdirektor Pirmin Schwegler zitiert.

Abschied am vorletzten Spieltag

Der VfL kämpft als Tabellen-17. gegen den Abstieg, während die Augsburger mit komfortablen 36 Punkten auf Rang neun stehen. Die Wolfsburger, die zwei Punkte Abstand auf den Relegationsrang haben, spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn die Augsburger am vorletzten Spieltag Gladbach empfangen, soll Rexhbecaj offiziell verabschiedet werden.

Der Deutsch-Kosovare wechselte 2010 in die Nachwuchsabteilung der Niedersachsen. Im Januar 2018 feierte er sein Bundesliga-Debüt für den VfL beim 1:0-Auswärtserfolg in Hannover. Nach 28 Bundesliga-Einsätzen für den VfL zog es ihn mit Leih-Stationen beim 1. FC Köln und VfL Bochum zum FCA. Bislang lief er insgesamt in 212 Bundesligapartien auf.