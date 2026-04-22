Unbekannte verletzen 38-Jährigen bei Fußballspiel schwer

Hannover (dpa/lni) –

Am Rande des Zweitligaspiels zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn haben unbekannte Täter einen 38-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Am Samstagabend habe der dänische Fußballtourist sich nach bisherigen Erkenntnissen vor dem Stadion in Hannover mit der dänischen Flagge fotografiert, teilte die Polizei mit. Eine Gruppe von Männern beäugte dies kritisch und forderte ihn auf, die Flagge wegzupacken. Das tat er, anschließend gingen die Männer zu ihren Sitzplätzen.

Wenig später aber stürmten mehrere Männer auf den 38-Jährigen zu und schlugen und traten auf ihn ein – und versuchten, ihm die Flagge zu entreißen. Nach Polizeiangaben war diese von «besonderer persönlicher Bedeutung» für den Mann. Schließlich flohen die Angreifer. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten, der ins Krankenhaus kam. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht nach Zeugen.