Bundespräsident Steinmeier eröffnet 132. Kieler Woche

Kiel (dpa/lno) –

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die 132. Kieler Woche am Abend des 19. Juni auf dem Kieler Rathausmarkt eröffnen. Der höchste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland folgt damit einer Tradition, in der bekannte Staatsgrößen die weltgrößte Segelwoche eingeläutet haben. Auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Aufgabe 2006 und 2008 zweimal übernommen.

Steinmeier belässt es nicht beim offiziellen Akt. Er wird am ersten Samstag der Kieler Woche (20. bis 28. Juni) auch im Olympiazentrum Kiel-Schilksee erwartet, wo er die ehrenamtliche Arbeit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in den Fokus stellen will. Bevor er dort eintrifft, wird die segelsportliche Kieler Woche bereits mit Schleswig-Holsteins Innenministerin Magdalena Finke, Oberbürgermeister Samet Yilmaz und weiteren Ehrengästen eröffnet.

Deutschlands bekanntester Segler vor Ort

Das Startsignal geben sie gemeinsam mit Kieler-Woche-Sportchef Dirk Ramhorst auf der Bühne der Sailing Arena im Herzen des Olympiazentrums. Bereits zwei Tage zuvor wird Deutschlands bekanntester Segler Boris Herrmann mit seinem Team Malizia in Kiel eintreffen. Während sich dessen neue Rennyacht «Malizia 4» noch in Frankreich im Bau befindet und Ende Juni vom Stapel laufen soll, bringt der sechsmalige Weltumsegler das Forschungsschiff «Malizia Explorer» und den teameigenen GC32-Rennkatamaran zur Kieler Woche.

Herrmann und weitere Teammitglieder werden am 20. Juni um 18.00 Uhr zum «Fanmoment» auf der Bühne der Sailing Arena erwartet. In der Sailing Arena werden die Veranstalter in der ersten olympischen Halbzeit der Kieler Woche Live-Übertragungen von den Rennen zeigen.

Zu den sportlichen Höhepunkten der Kieler Woche zählen neben den Wettbewerben der Olympia-Segler die Deutsche Meisterschaft Inshore der Seesegler und die Weltmeisterschaft in der früheren olympischen Klasse Flying Dutchman. Das Kieler-Woche-Feuerwerk steigt zur Halbzeit am 24. Juni um 23.00 Uhr.