Bau von Ammoniak-Importterminal im Hamburger Hafen genehmigt

Hamburg (dpa/lno) –

Der Bau und Betrieb des seit Jahren geplanten Ammoniak-Importterminals im Hamburger Hafen ist genehmigt. Die Hamburger Energiebehörde gab ihre Zustimmung, wie sie mitteilte. Die finale Investitionsentscheidung steht aber weiter aus, wie der Energieimporteur MB Energy – vormals Mabanaft – mitteilte. Das Terminal soll im Süden des Hafens auf dem Gelände des Tanklagers Blumensand entstehen.

Die geplante Umschlagsmenge des Terminals soll bei etwa 600.000 Tonnen Ammoniak im Jahr liegen. Das Vorhaben hat sich mehrfach verzögert. Nach früheren Angaben von MB Energy sollte der Import 2028 beginnen. Was das neue Terminal kosten soll, teilte das Unternehmen nicht mit. MB Energy ist eine Tochtergesellschaft der Hamburger Holding Marquard & Bahls.

Ammoniak ist ein giftiges Gas, das aus Stickstoff und Wasserstoff hergestellt wird. Es wird vor allem zur Düngemittelproduktion genutzt und gilt als vielversprechender Treibstoff für die Schifffahrt. In verflüssigter Form lässt sich Ammoniak vergleichsweise platzsparend transportieren.