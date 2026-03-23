Am Sonntagabend feierte das Musical zum Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ Premiere in Hamburg. Zahlreiche Prominente kamen im Stage Operettenhaus zusammen, um gemeinsam eine Reise zurück ins Jahr 1955 zu erleben. Die aufwendige Musicaladaption überzeugt mit viel Witz, spektakulärer Technik, bekannten 80er-Jahre-Hits und natürlich dem legendären DeLorean. Dabei bleibt die Inszenierung nah an der Filmvorlage und das Publikum zeigte sich begeistert mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations.