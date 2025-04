Mann verletzt Rollstuhlfahrerin und weiteren Fahrgast mit Messer: Fahndung der Polizei Hamburg

Bild: Polizei Hamburg

Die Polizei Hamburg fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann, der am 12. April in Billstedt eine 30 Jahre alte Rollstuhlfahrerin und einen 60-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann im Bus der Linie 23 in Richtung U-Bahnhof Billstedt und hustete während der Fahrt mehrere Fahrgäste direkt an. Die Busfahrerin stoppte den Bus an der Ecke Schiffbeker Höhe und forderte den Mann auf, auszusteigen. Als dieser sich weigerte, drängten ihn zwei weitere Fahrgäste und es entwickelte sich laut Polizei eine körperliche Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte ein Messer gezogen und jeweils ein Mal auf die Rollstuhlfahrerin sowie den 60-Jährigen eingestochen haben, welche den Bus zuvor verlassen hatten und offenbar beruhigend auf die Situation einwirken wollten.

Anschließend soll der Unbekannte noch versucht haben, die Busfahrerin anzugreifen, was sie jedoch durch das Schließen der Tür verhindern konnte.

Zeugenaufruf

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten das Hinweistelefon 040/4286-56789 der Polizei Hamburg oder eine andere Polizeidienststelle anzurufen. Die Polizei warnt davor, den Mann anzusprechen. Wer ihn auf der Straße erkennt, soll den Notruf 110 verständigen.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Hamburg