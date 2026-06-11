Böller in Schule gezündet – mehrere Kinder leicht verletzt

Ein Knallkörper hat in einer Schule in Oldenburg für einen größeren Einsatz gesorgt. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Oldenburg (dpa/lni) –

Im Flur einer Oberschule in Oldenburg ist ein Knallkörper gezündet worden. 20 bis 30 Kinder wurden leicht verletzt. Die meisten erlitten ein Knalltrauma, zwei kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Brandmeldeanlage hatte bei dem Vorfall am Donnerstag ausgelöst, da Rauch aufgestiegen war. Zu einem Brand kam es demnach aber nicht.

Etliche Rettungskräfte waren vor Ort, die Polizei sprach von einem größeren Einsatz. Ein Schüler steht unter Tatverdacht, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.