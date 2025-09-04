In Jagel bei Schleswig (Schleswig-Holstein) fand am Donnerstag die Übung „SNAP“ statt – das Kürzel steht für „Significance of National Air Power“ (Bedeutung der Luftstreitkräfte). Kampfjets, Hubschrauber und Transportflugzeuge aus ganz Deutschland waren beteiligt. Damit das Szenario möglichst realistisch wirkte, ging es zeitweise sehr laut zur Sache.
