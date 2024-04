Klein Bennebek: 27-Jährige stirbt an Verletzungen nach Brand in Einfamilienhaus

Zwei Wochen nach dem Brand eines Wohnhauses in Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) in Schleswig-Holstein ist eine 27 Jahre alte Frau gestorben. Die Frau sei am 19. April ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie war verdächtigt, das Feuer gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Freund, dem Sohn der Hausbewohner, gelegt zu haben. Der Mann starb bei dem Brand in der Nacht auf den 5. April. Seine 62-jährige Mutter sowie sein 21 Jahre alter Bruder, die gemeinsam mit dem Vater in dem Haus lebten, kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Das wegen Brandstiftung verdächtige und nun tote Paar lebte den Angaben zufolge in anderen Orten im Kreis Schleswig-Flensburg. Da keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen vorliegt, werden die Ermittlungen eingestellt.

SAT.1 REGIONAL/dpa