Kim Kardashian bei Digitalmesse OMR 2024 in Hamburg

Kim Kardashian, Unternehmerin aus den USA. Foto: Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa/Archivbild

Die Hamburger Digitalmesse OMR hat ihrer Redner:innenliste weitere bekannte Namen hinzugefügt. So wird nun auch Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian teilnehmen, wie die Veranstaltenden am Donnerstag in Hamburg mitteilten. Kardashian und ihre Familie hätten mit dem TV-Format „Keeping Up with the Kardashians“ Kultstatus erreicht, ihr Instagram-Account sei weltweit einer der reichweitenstärksten.

Auch Rick Rubin oder Karl-Theodor zu Guttenberg dabei

Bereits zugesagt hatten unter anderem auch schon der Musikproduzent Rick Rubin, Youtube-Pionierin Mrs. Bella, die mittlerweile eigene Kosmetik-Produkte herausbringt, US-Künstler Jeff Koons sowie die Signal-Chefin Meredith Whittaker, die Politiker Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sowie die Sängerin Vanessa Mai und der Gründer des Energiewende-Unternehmens 1Komma5Grad, Philipp Schröder. Insgesamt werden mehr als 750 Speaker:innen von ihren Erfahrungen im Digitalen sprechen, aus dem Nähkästchen plaudern und den Besucher:innen Tipps geben.

Eine der größten Messen in Europa

2023 besuchten gut 72.000 Leute das Digitalfestival. Auf der Messe sind vor allem Macher:innen und Entscheider:innen von nationalen und internationalen Digital-, Medien- und Marketingunternehmen unterwegs. Das OMR-Festival gilt in der Hinsicht als eine der größten Messen in Europa. Neben den Inhalten steht auch Unterhaltung mit namhaften Musiker:innen auf dem Programm. 2023 waren beispielsweise Macklemore, Fettes Brot, K.I.Z. und Jan Delay dabei. Das zweitägige OMR-Festival rund um den Hamburger Fernsehturm beginnt am 7. Mai 2024.

