Im gesamten Hamburger HVV-Gebiet finden am heutigen Donnerstag die angekündigten Fahrkartenkontrollen statt. Beim sogenannten Prüfmarathon sind Mitarbeitende von acht Verkehrsbetrieben im Einsatz. Kontrolliert wird an großen Knotenpunkten wie Jungfernstieg, Landungsbrücken und Rathaus. Laut Hamburger Verkehrsverbund entstand allein im ersten Halbjahr 2025 durch Schwarzfahren ein Verlust von rund 16 Millionen Euro. Ab Freitag werden die regulären Kontrollen wieder unangekündigt durchgeführt.

