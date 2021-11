Hannover 96 trennt sich von Cheftrainer Jan Zimmermann

Nach acht Ligaspielen ohne Sieg ist Schluss: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Chefcoach Jan Zimmermann freigestellt. Das teilte der Club am Montag auf seiner Webseite mit. Grund für die Freistellung des Trainers sei die „sportlich unbefriedigende Situation“ des Vereins. Hannover 96 steht seit der 0:4-Niederlage vom vergangenen Samstag gegen Karlsruhe auf dem Relegationsplatz.

Hannover 96 trennt sich von Jan #Zimmermann. Nach einer Analyse der sportlich unbefriedigenden Situation wurde der Cheftrainer heute freigestellt.#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/ecdqdVsFPu — Hannover 96 (@Hannover96) November 29, 2021

„Auf Grund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen und unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Es ist bekannt, dass ich mit Jan Zimmermann sehr gerne und gut zusammengearbeitet habe. Ich bedauere, dass wir diesen Schritt gehen müssen und wünsche Jan für die Zukunft alles Gute“, so Sportdirektor Marcus Mann.

Der 42-jährige Zimmermann war seit Mai dieses Jahres Cheftrainer in Hannover. Ein Nachfolger stehe laut Verein bisher noch nicht fest.