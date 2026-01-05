In dieser Woche spielt die Deutsche Handball-Nationalmannschaft zweimal gegen Kroatien. Die Testspiele dienen zur Vorbereitung auf die anstehende Europameisterschaft. Am Montag haben die DHB-Männer dafür in Hannover (Niedersachsen) trainiert.
