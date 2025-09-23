Den Hamburger Fischmarkt kennt fast jeder – doch das Viertel dahinter ist weniger bekannt. Genau hier will der Verein Elbmeile neues Leben einhauchen. Das Revier reicht vom Fischmarkt bis zum Museumshafen und vereint eine bunte Mischung aus Kneipen, Firmen und Hafengesellschaften.

Seit vier Monaten kümmert sich Boie Baumann als neuer Quartiersmanager darum, die Große Elbstraße und ihre Betriebe stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Der 44-jährige Kommunikationsfachmann bringt Erfahrung aus Projekten mit, die vor allem öffentliches Marketing benötigen. Ziel: das Viertel sichtbarer machen und als attraktiven Standort positionieren.