Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Den Hamburger Fischmarkt kennt fast jeder – doch das Viertel dahinter ist weniger bekannt. Genau hier will der Verein Elbmeile neues Leben einhauchen. Das Revier reicht vom Fischmarkt bis zum Museumshafen und vereint eine bunte Mischung aus Kneipen, Firmen und Hafengesellschaften.

Seit vier Monaten kümmert sich Boie Baumann als neuer Quartiersmanager darum, die Große Elbstraße und ihre Betriebe stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Der 44-jährige Kommunikationsfachmann bringt Erfahrung aus Projekten mit, die vor allem öffentliches Marketing benötigen. Ziel: das Viertel sichtbarer machen und als attraktiven Standort positionieren.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:30 Min.

Neue Bahn-Strategie: Schleswig-Holstein wird beim Fernverkehr abgehängt

22.09.2025 17:41 Uhr

Am heutigen Montag hat die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, gemeinsam mit dem Bundesverkehrsminister, Patrick Schnieder (CDU), in Berlin die neue Bahn-Strategie für Deutschland vorgestellt. 100 Milliarden Euro...

Video01:52 Min.

Wann kommt das 29-Euro-Ticket für Schüler in Niedersachsen?

22.09.2025 17:27 Uhr

Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen in Niedersachsen ist festgehalten, dass ein landesweites Nahverkehrsticket für alle Schüler:innen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende für 29 Euro pro Monat eingeführt werden...

Video03:26 Min.

Verpackungsabgabe für Christstollen? Bäcker wehren sich gegen geplante Regelung

19.09.2025 14:44 Uhr

Für die Verpackung von Christstollen sollen Hersteller:innen künftig eine Abgabe in Höhe von 39 Cent zahlen. Grundlage für die geplante Abgabe ist das Einwegkunststoff-Fondgesetz. Das ist die...

Video02:00 Min.

Siegerentwurf für Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge in Hamburg steht fest

19.09.2025 11:27 Uhr

Der Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge nimmt Gestalt an. Das aus den Büros Schulz und Schulz Architekten (Leipzig), Haberland Architekten und POLA Landschaftsarchitekten (beide Berlin) bestehende Planungsteam habe mit...

Video01:43 Min.

Kerosin-Lieferengpass am Hamburg Airport

19.09.2025 09:20 Uhr

Am Hamburg Airport gibt es zu wenig Kerosin. Nicht alle Flugzeuge können derzeit betankt werden. In der Folge sind schon Flüge nach Mallorca ausgefallen oder mussten auf...

Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Deutsche Bahn ist für Neubau

19.09.2025 09:06 Uhr

Im Streit um einen Neubau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover hat die Deutsche Bahn sich gegen einen Ausbau der Bestandsstrecken ausgesprochen. „Es gibt keine Alternative zu...

Zur Startseite