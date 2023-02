Hamburg Sea Devils empfangen Rhein Fire am 11. Juni im Volksparkstadion

Die Saison 2023 in der European League of Football erlebt ein frühes Highlight: Das Top-Duell in der zweiten Runde der Western Conference zwischen den Hamburg Sea Devils und Rhein Fire wird am 11. Juni im 57.000 Zuschauer fassenden Volksparkstadion ausgetragen. Damit kehren die „Seeteufel“ für ein Spiel in ihr altes „Wohnzimmer“ zurück: Zwischen 2005 und 2007 empfingen sie in der NFL Europe ihre Gegner in der Arena des HSV.

„Schon bei der Gründung der European League of Football zur Saison 2021 haben wir uns das Ziel gesetzt, unser Produkt in die größten und schönsten Stadien in Europa zu bringen. Das ist uns mit den Championship Games in Düsseldorf und Klagenfurt bereits gelungen. Wir sehen es als einen Meilenstein für die Liga an und es erfüllt uns mit Stolz, schon im dritten Jahr des Liga-Bestehens ein Spiel der Regular Season in so einer herausragenden Arena wie dem Volksparkstadion ausrichten zu können. Der HSV ist ein unglaublich starker Partner und wir wünschen uns, dass dieses gemeinsame Event mit den Sea Devils auch zum Vorbild für andere Standorte wird“, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football.

ELF Saison Eröffnungs-Pressekonferenz am 13.05.2022. Foto: Michael Freitag / Verband Deutscher Sportjournalisten

Max Paatz, General Manager der Hamburger Franchise, ist froh, dass die Gespräche mit den Verantwortlichen des Traditionsvereins zu einem positiven Abschluss führten: „Wir sind überglücklich und können es kaum erwarten, mit unserem Team im ersten Heimspiel der neuen Saison in der European League of Football im Volksparkstadion einzulaufen und mit unseren Fans eine riesige Football-Party zu feiern. Damit erfüllt sich ein großer Traum und unser Dank gilt den Verantwortlichen des HSV, die uns bei der Umsetzung auf allen Ebenen tatkräftig unterstützen. Eines ist klar: Das wird ein Tag, den niemand vergessen wird.“

HSV-Vorstand Jonas Boldt: „Wir freuen uns sehr, dass unser Volksparkstadion die Spielstätte für das erste Heimspiel der Sea Devils und für den ersten Saisonhöhepunkt der European League of Football sein wird. Ich wünsche mir eine tolle Kulisse und ein starkes Zeichen der Sportstadt Hamburg. In Anbetracht der Sea Devils-Geschichte im Volkspark könnte man sagen: Football‘s coming home!“

Die European League of Football wächst in ihrer dritten Spielzeit auf 17 Teams aus neun Nationen. Neben Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions, Leipzig Kings, Rhein Fire, Stuttgart Surge (alle Deutschland), Vienna Vikings, Raiders Tirol (beide Österreich), Panthers Wroclaw (Polen) und Barcelona Dragons (Spanien) treten mit den Munich Ravens (Deutschland), Milano Seamen (Italien), Prague Lions (Tschechien), Helvetic Guards (Schweiz), Fehérvár Enthroners (Ungarn) und Paris Saints (Frankreich) sechs neue Franchisen in der Saison 2023 an.