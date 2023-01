In Brokstedt wurde am heutigen Freitag um die Opfer des tödlichen Messerangriffs getrauert. Der 19-jährige Getötete wohnte in der 2.000-Einwohner-Gemeinde. Wie seine 17-jährige Bekannte, die ebenfalls starb, war er am Mittwochnachmittag auf dem Heimweg von der Berufsschule in Neumünster (Schleswig-Holstein). Am Donnerstagabend kamen hunderte Menschen auf dem Bahnhof zusammen, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Außerdem fand am Freitagabend in der Brokstedter Kirche ein Gedenkgottesdienst für die Opfer statt.