Nach dem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg, bei dem am Mittwoch zwei Menschen getötet und mehrere verletzt wurden, hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag in Brokstedt geäußert und versprach Aufklärung. „Wie konnte es sein, dass solch ein Täter noch hier im Land war? Wie konnte das passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzugsanstalt war? Wie konnte es passieren, dass er so früh aus der Untersuchungshaft entlassen wurde? Ich glaub darum wird es jetzt in den nächsten Tagen gehen“, sagte Faeser.