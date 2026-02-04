Exotische Tiere als Haustiere wirken für viele faszinierend – doch viele dieser landen in Auffangstationen, weil ihre Haltung aufwendig ist und oft unterschätzt wird. Auch in Schleswig-Holstein stoßen Einrichtungen wie das Tierschutzzentrum Weidefeld in Kappeln an ihre Grenzen: Über 200 exotische Tiere leben hier aktuell, so viele wie schon seit Jahren nicht mehr. Einige von ihnen sind so überzüchtet, dass sie gesundheitliche Probleme haben. Der Online-Handel macht es leicht, an exotische Tiere zu kommen, oft ohne ausreichende Beratung oder Kontrolle. Das verschärft das Problem. Tierschutzorganisationen fordern deshalb schon seit Jahren eine sogenannte Positivliste: Nur Tierarten, die nachweislich artgerecht gehalten werden können, sollen erlaubt sein.