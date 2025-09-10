Das Café der Heilsarmee in Lübeck (Schleswig-Holstein) steht vor großen Problemen, weil die Stadt ihm die Zuschüsse streichen will. Seit 2008 werden Menschen mit wenig Geld im „Salut“ Frühstück, Mittagessen und kleinere Speisen geboten. Nun muss das Café vielleicht sogar schließen. Grund genug für den ehemaligen Ministerpräsidenten Björn Engholm, das Café mit einer Benefizaktion zu unterstützen: Am Mittwoch verkaufte der 85-Jährige dort Currywürste, um auf das Problem aufmerksam zu machen.
