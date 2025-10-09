Nach der Tötung einer Frau in Hamburg-Groß Borstel im Januar 2025 hat das Landgericht Hamburg am Mittwoch einen 38-Jährigen zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt. Der Deutsch-Amerikaner hatte zwei Tage nach Silvester seine ebenfalls 38-jährige Frau unter Drogeneinfluss geschlagen, gewürgt und letztlich mit drei Messerstichen getötet.

Das Mordmerkmal der Heimtücke konnte nicht festgestellt werden. Der vorsitzende Richter betonte die Sinnlosigkeit der Tat, weil es dafür kein nachvollziehbares Motiv gab.