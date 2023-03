David Hasselhoff sagt geplante Tour ab

David Hasselhoff muss krankheitsbedingt seine geplante Tour „Party your Hasselhoff“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz absagen. Wegen einer Augenerkrankung sei es „The Hoff“ nicht möglich, die zehn Konzerte zu geben, so Veranstalter River Concerts.

David Hasselhoff. Foto: Foto: Dennis & Kevin Leuphold

Geplant war es, die Menschen mit seinem Hitfeuerwerk bestehend aus seinen Klassikern und neuen Songs aus seinem gleichnamigen Album zurück auf die Tanzböden zu bringen und die Tage der Pandemie verblassen zu lassen. Betroffen sind auch die beiden geplanten Konzerte in Hannover (Niedersachsen) am 18. März und in Hamburg am 23. März.