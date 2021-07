Durch das Abspielen des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Seit Jahren gehen die Bienenpopulationen zurück. Bereits die Hälfte der Wildbienenarten Deutschlands steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Eine Gruppe junger Menschen aus Hamburg will helfen, die Bienen zu retten und gründete im Jahr 2016 die Initiative „There is a bee on the roof“ – zu Deutsch: „Da ist eine Biene auf dem Dach“. Zwei der sieben Mitglieder haben unserem Mobile Reporter Kevin Laske gezeigt, wie die Arbeit als Hobby-Imker aussieht.