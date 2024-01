Die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit einem bärenstarken Andreas Wolff zwischen den Pfosten hat am Dienstagabend einen harten Kampf gegen die Franzosen um Altmeister Nikola Karabatic mit 33:30 knapp verloren. Doch es geht in der Hauptrunde der Europameisterschaft weiter für die Jungs von Trainer Alfred Gislason. In der Hamburger Barclays Arena fanden bisher noch keine Spiele statt, das hat sich nun geändert. Seit Mittwoch wird auch in der Hansestadt gespielt. Die Hauptrundenspiele aus Gruppe II ohne deutsche Beteiligung finden an der Elbe statt. Los ging es um 15:30 Uhr mit der Partie Norwegen gegen Portugal – um 18 Uhr spielt Dänemark gegen die Niederlande und um 20:30 Uhr wird das Spiel zwischen Slowenien und Schweden angepfiffen.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk war am Mittwoch live an der Barclays Arena vor Ort und gibt einen Überblick über die in Hamburg anstehenden Partien.