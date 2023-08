Auftakt der 1. Bundesliga: Bayern zu Gast in Bremen – live in Sat.1

Fußball-Fans können das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison zwischen Werder Bremen und dem deutschen Meister FC Bayern München live im Free-TV verfolgen. Sat.1 überträgt das Duell an diesem Freitag ab 19:30 Uhr aus dem Bremer Weserstadion. Der neue Stürmer der Bayern, Harry Kane, wird in Bremen sein Ligadebüt feiern. Sat.1 zeigt in dieser Spielzeit mehrere Bundesliga-Partien im Free-TV, darunter den Saison- und Rückrundenauftakt.

Beide Teams waren mit Pflichtspielniederlagen gestartet: Der Rekordmeister hatte am vergangenen Samstag den Supercup zu Hause mit 0:3 gegen den DFB-Pokalsieger RB Leipzig verloren. Die Bremer, die ihren letzten Pflichtspielsieg gegen München im September 2008 gefeiert hatten, waren gleich in der ersten Pokalrunde gegen den Drittligisten Viktoria Köln nach einem 2:3 ausgeschieden.

Mit dpa