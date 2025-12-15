Vor 30 Jahren wurde die erste Arche in Berlin gegründet. Das Christliche Kinder- und Jugendwerk ist eine Anlaufstelle für Kinder, die von Armut und Benachteiligung betroffen sind. Die erste Arche in Hamburg entstand 2006 im Stadtteil Jenfeld. Als Reaktion auf den Tod der siebenjährigen Jessica, die ihre Eltern verhungern ließen. 2016 wurde eine zweite Arche in Billstedt geründet.