Das Gebäude der Katholischen Sophienschule in Hamburg-Barmbek ist am Freitag offiziell eingeweiht worden. Der 25-Millionen-Euro-Neubau zählt zur neuesten Generation moderner Schularchitektur. Realisiert durch eine Großspende ist das Projekt auch deshalb bemerkenswert, weil die Katholische Kirche in Hamburg in den vergangenen Jahren zahlreiche ihrer Schulen schließen musste.