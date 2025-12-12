Das Gebäude der Katholischen Sophienschule in Hamburg-Barmbek ist am Freitag offiziell eingeweiht worden. Der 25-Millionen-Euro-Neubau zählt zur neuesten Generation moderner Schularchitektur. Realisiert durch eine Großspende ist das Projekt auch deshalb bemerkenswert, weil die Katholische Kirche in Hamburg in den vergangenen Jahren zahlreiche ihrer Schulen schließen musste.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“
Bundesverdienstkreuz: 98-jährige Hannoveranerin für Engagement für Obdachlose geehrt10.12.2025 17:00 Uhr
Die 98-jährige Annemarie Streit aus Hannover (Niedersachsen) setzt sich seit über 40 Jahren für Menschen ein, die auf der Straße leben. Für ihr soziales Engagement wurde ihr...
Gesundheit als Schulfach in Niedersachsen?08.12.2025 17:24 Uhr
Schlechte Ernährung, wenig Bewegung, viel Stress. Niedersachsens Schüler:innen sind immer mehr überfordert, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Das müsse sich ändern, sagt Gesundheitsminister Andreas Philippi...
Nach Großbrand in Grundschule: Schüler aus Hannover ziehen in Alternativ-Gebäude05.12.2025 16:10 Uhr
Eine Woche nach dem Großbrand in der Grundschule Beuthener Straße in Hannover (Niedersachsen) zieht nun die gesamte Schule auf unbestimmte Zeit um. Schulleiter, Lehrer:innen, Eltern und die...
Inklusion am Arbeitsplatz: TUI Group in Hannover setzt Zeichen03.12.2025 16:05 Uhr
Am heutigen Mittwoch ist der „Internationale Tag der Menschen mit Behinderung“. Dieser Tag soll das Bewusstsein für die Probleme von Menschen mit Behinderungen wachhalten. Zum Beispiel, wenn...
„Mehr als eine warme Mahlzeit“ 2025: Rund 460 Bedürftige lassen sich von Prominenten bewirten03.12.2025 14:32 Uhr
Die Weihnachtsfeier „Mehr als eine warme Mahlzeit“ ist ein besonderes Fest für Bedürftige in Hamburg. In diesem Jahr fand es bereits zum 14. Mal statt. Am Dienstagabend...
Inklusion fördern: 20 Jahre Landesbehindertenbeauftragter in Bremen03.12.2025 12:56 Uhr
Vor 20 Jahren wurde in Bremen das Amt des Landesbehindertenbeauftragten geschaffen, mit dem Ziel, die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung zu stärken. Das runde Jubiläum ist nun...