200.000 Besucher bei Karl-May-Spielen in Bad Segeberg gewinnt Urlaub

Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wurde der 200.000. Besucher begrüßt. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Am Donnerstagabend haben die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ihren 200.000. Besucher begrüßt. Wie die Veranstaltenden mitteilten, sei der Jubiläumsgast, wie im Vorjahr, während der 39. Vorstellung ermittelt worden.

Dabei handele es sich um Eric Schauer aus Struvenhütten im Kreis Segeberg. Er war zusammen mit Tochter Frida (9) zum ersten Mal bei den Karl-May-Spielen zu Gast. Freundin Rieke Saunus hingegen habe seit Kindertagen schon so manches Abenteuer am Kalkberg erlebt.

Fünftägigen Urlaub gewonnen

Schauer könne sich nun auf „einen unvergesslichen Urlaub gemeinsam mit seinen Lieben im Sommer 2024 freuen.“ Er habe fünf Übernachtungen in einem Tipi am Belauer See und einen Rundflug über Schleswig-Holstein gewonnen. Außerdem dürften sie zwei Tourismus-Attraktionen ihrer Wahl besuchen, erhalten ein Essen im Restaurant am Ihlsee in Bad Segeberg und dürfen bei den Karl-May-Spielen 2024 zu Gast sein. Dann werde das Stück „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand‘ zu Gast“ aufgeführt.

Der 200.000 Besucher der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ist Eric Schauer aus Struvenhütten, hier zu sehen mit Tochter Frida (vorne links), Geschäftsführerin Ute Thienel (oben links) und Freundin Rieke Saunus (rechts). Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Karl-May-Spiele gehen noch bis 3. September

Die diesjährigen Vorstellungen von „Winnetou I – Blutsbrüder“ gehen noch bis zum 3. September – jeweils donnerstags, freitags und samstags um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. Prominente Hauptdarsteller sind Alexander Klaws („Winnetou“), Wolfgang Bahro („Santer“) und Nadine Menz („Nscho-tschi“).