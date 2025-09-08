Seit 20 Jahren gibt es das „Milchtaxi“, einen Automaten, der Landwirt:innen die Fütterung der Kälber enorm erleichtert. Der Hersteller Holm & Laue aus Westerrönfeld (Schleswig-Holstein) ist Weltmarktführer. Zehn bis 15 Geräte bauen die Mitarbeiter:innen dort pro Tag von Hand zusammen.