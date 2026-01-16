Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga ist schon in vollem Gange und auch in der zweiten Liga endet die Winterpause. Hannover 96 will nochmal ganz oben angreifen, unter anderem mit einigen neuen Gesichtern. Der derzeit Tabellenfünfte hat noch alle Chancen, einen der Aufstiegsplätze zu erobern. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur vier Punkte.